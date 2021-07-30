Актриса Джейми Ли Кертис рассказала о своем ребенке-трансгендере

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала о том, что ее ребенок — трансгендер. 25-летний сын актрисы Томас сменил пол и имя, написало РИА ФАН со ссылкой на Fox News.

Теперь молодой человек стал трансгендерной девушкой, а имя Томас сменил на Руби.

«Я и мой муж Кристофер Гест с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал дочерью Руби», — рассказала актриса.

По словам Джейми Ли Кертис, Руби планирует выйти замуж в следующем году. Актриса любит и поддерживает своего ребенка, несмотря ни на что. Она рассказала, что даже намерена сама провести церемонию бракосочетания, а также добавила, что с нетерпением ждет появления внуков.

Руби работает редактором компьютерных игр. Помимо нее, в семье Джейми Ли Кертис есть старшая дочь Энни.

Джейми Ли Кертис — американская актриса, известная по своим ролям в фильмах «Чумовая пятница», «Хэллоуин», «Правдивая ложь» и других. Со своим мужем, музыкантом Кристофером Гестом, она состоит в браке с 1984 года.