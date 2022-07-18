Актриса дубляжа Дарья Блохина рассказала о работе над сериалом «Люся»

Драмеди-сериал «Люся» начал выходить на стриминге PREMIER. Одну из главных ролей в сериале исполнила Дарья Блохина. При этом на экране ее нет — зрители будут слышать только ее голос, поскольку Блохиной в сериале досталась роль умной колонке. Актриса дубляжа дала интервью о съемках газете «Петербургский дневник».

Сериал рассказывает историю программиста, который не может найти понимание с семьей, и общается в основной с изобретенной им самим умной колонкой, которую и озвучила Блохина. Также в сериале главные роли исполнили Данила Козловский и Кристина Асмус.

Пол словам актрисы, ей было вполне комфортно только озвучивать «персонажа», не появляясь на экране.

«Мне интересно все, что связано со звуком. Я обожаю озвучивать фильмы, сериалы, аудиокниги, игры — все. А здесь моему голосу, по сути, досталась полноценная роль, так что мне более чем комфортно», — сказала Блохина.

При этом она не исключила, что у сериала будет и следующий сезон, в котором она сможет исполнить уже полноценную роль.