Актриса Дрожжина возмутилась поведением вдовы и дочери Баталова

«Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми! Миша меня, может быть, может назвать дурой. Но Гитане Аркадьевне (вдове Баталова — прим. ред.) он такого сказать не может», — заявила актриса.

Муж Дрожжиной Михаил Цивин, который является фигурантом этого же уголовного дела, отметил, что дочь Баталова Марию якобы ввели в этой ситуации в заблуждение и настроили против него и его супруги. Он подчеркнул, что благодаря Гитане Леонтенко узнал, «как хорошо в тюрьме».

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария обвинили Дрожжину и Цивина в мошенничестве. По версии следствия, они организовали аферу и отобрали у наследников актера недвижимость и крупную сумму. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Изъятые у семейной пары архивы Баталова оценили в миллионы рублей.