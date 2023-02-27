Знаменитости 27 февраля 2023, 19:09 Актриса Дина Корзун рассказала о съемках в сериале «Острые козырьки»

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Российская актриса Дина Корзун сыграла роль великой княгини Изабеллы в популярном британском сериале «Острые козырьки». О своих съемках в проекте Netflix Корзун рассказала в беседе с «ФедералПресс».

По словам актрисы, сниматься с Киллианом Мерфи и Томом Харди ей было легко и приятно. Сами съемки отличались идеальной организованностью и высокой профессиональностью всей команды.

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Отмечается, что недавно Дина Корзун перебралась из Великобритании в Москву и в марте представит свой моноспектакль «Как я пришла в сознание» в столице.

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