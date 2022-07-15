Актриса де Армас рассказала, почему уехала из Лос-Анджелеса после расставания с Аффлеком

Актриса Ана де Армас призналась, что покинула Лос-Анджелес после разрыва отношений с Беном Аффлеком из-за атаки папарацци. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Elle.

Женщина рассказала, что часто испытывала панику из-за излишнего внимания журналистов. Она отметила, что была вынуждена уехать из города.

«Я убедилась, что Лос-Анджелес не для меня. Это было чересчур: тебе некуда деться, ты не видишь этому ни конца, ни края. Это город, который постоянно заставлял меня нервничать», — отметила знаменитость.