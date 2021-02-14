48-летняя актриса Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера. Ее избранником стал 57-летний президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Пара встречалась до свадьбы почти восемь лет.

Об этом Дарья написала в своем Instagram.

«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!» — написала актриса.

Она также опубликовала фотографии с торжества, которое прошло 13 февраля. Судя по геолокации, свадьбу провели в Forum Restaurant & Bar в Сколкове. Гостей на торжестве было много, однако защитных масок на них не видно.

Дарья также поделилась моментами со свадьбы в Stories. В том числе — показала танец с мужем под живую музыку приглашенной группы.

Несмотря на то, что пара встречалась почти восемь лет, подробности их отношений неизвестны. Актриса не афишировала свою личную жизнь, только иногда публиковала с Шароновым общие фото. Для нее этот брак стал вторым — в первый раз она вышла за актера Александра Жигалкина еще в 1990-х. В 1992 году у них родилась дочь Полина.