Актриса Дарья Мороз поделилась подробностями нового сезона «Содержанок»

Сериал «Содержанки» полюбился многим зрителям. Сейчас фанаты с нетерпением ждут новый сезон, который получил название «Содержанки. Перезагрузка». Бывшая жена режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз поделилась подробностями спин-оффа. Об этом сообщил «OK!».

Режиссером нового сезона стала Ламара Согомонян, а в создании сценария приняла участие сама Мороз. Актриса призналась, что новый сезон выйдет более брутальным и мужским. Его действия развернутся в Санкт-Петербурге. При этом проект станет не линейным продолжением прошлых сезонов, а внесет в сюжет нечто новое.

Актриса призналась, что больше всего ей понравилось создавать новых персонажей. На роль одного из них пригласили актера Никиту Ефремова, что удивило всю съемочную группу. Девушка призналась, что во время работы над проектом Ефремов стал ее любимчиком, передали «Дни.ру».

«Когда группа читала сценарий, все говорили: «Ну понятно, кто у вас любимый герой!» — рассказала Дарья Мороз.