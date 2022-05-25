Актриса Дарья Юргенс рассказала, как ее брата эвакуировали из Мариуполя

Актриса Дарья Юргенс, известная по фильму «Брат-2», рассказала об эвакуации ее брата, который жил в Мариуполе. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Актриса отметила, что не знала, где он находится последние два месяца. Позже ей удалось выяснить, что его вывезли из Мариуполя в Россию.

«Его нашли и вывезли из Мариуполя ваши коллеги: британский журналист Грэм Филлипс и донецкий военкор Елена Бобкова. От всего сердца хочу их поблагодарить!» — заключила Юргенс.