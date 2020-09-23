Актриса Comedy Woman рассказала, как защититься от травли в школе

По данным телеканала «Царьград», Борщева пояснила, что ее тоже обижали в школе. Сейчас она считает, что лучший способ защититься от этого — пошутить над собой.

«Самая лучшая защита — это в ответ еще больше пошутить про себя, посмеяться над собой, это обезоруживает сразу. А тогда я пыталась пошутить над этими людьми», — рассказала артистка.

Ранее Кристина Асмус, российская актриса, опубликовала на своей странице в Instagram юмористическое видео, в котором показала трудности женщин с длинными ногтями.

Артистка показала ряд ситуаций, когда длинные ногти на руках действительно мешают что-либо делать. Она попыталась надеть сережку, но та выпала из рук, решила накраситься, но лишь уколола глаз, попробовала подписать документы, но не смогла взять в руки ручку.

Также в ролике Асмус пыталась нажать кнопку на телефоне, взять со стола иголку, обуть без ложки кроссовки, застегнуть собачку джинсов и помыть волосы в душе в одежде.

Подписчики оценили юмор Асмус и рассказали ей еще о ряде ситуаций. Пользователи соцсети признались, что с длинными ногтями трудно нажать кнопку слива на унитазе и напечатать что-то на клавиатуре.