Актриса Comedy Woman Надежда Сысоева попала в аварию в Испании

Актриса Надежда Сысоева рассказала, что ее сбил велосипедист на пляже в Барселоне. Об этом написали «Актуальные новости».

Судя по всему, столкновение произошло на большой скорости — актриса сообщила о многочисленных ушибах.

«Меня только что сбил велосипедист на пляже. Он появился очень неожиданно, врезались прям лоб в лоб. Болит колено, шея и содрана рука. Но в целом, лучше, чем могло быть», — написала Сысоева в Instagram.

Вместе с актрисой находился ее друг, однако он не успел предотвратить столкновение, написало ИА Nation News.