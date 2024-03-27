Знаменитости 27 марта 2024, 18:23 Актриса Будина выступила с критикой сериала «Слово пацана»

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Актриса театра и кино Ольга Будина в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала нашумевший в России сериал «Слово пацана». По словам артистки, он снят весьма талантливо, однако прописанные там образы в ту или иную сторону направляют общество.

Будина считает, что сериал негативно влияет на подростков. Сейчас, на ее взгляд, не время вспоминать 90-е годы.

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«Ну просто нельзя такое делать, ну нельзя. Сегодня с таким же рвением, с таким же талантом нужно показывать другие модели поведения. Не время сегодня нам вспоминать, как это было в 90-е годы», — пояснила свое мнение актриса.