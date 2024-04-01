Знаменитости 01 апреля 2024, 17:52 Актриса Будина призвала снимать фильмы для детей, показывающие правильную модель поведения

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В России сейчас наблюдается конфликт поколений, в том числе из-за того, что нет фильмов и мультфильмов для детей, которые учат их чему-то хорошему и демонстрируют правильную модель поведения. Об этом «Абзацу» рассказала актриса театра и кино, режиссер, продюсер Ольга Будина.

По ее словам, кинематографистам стоит сосредоточиться не только на красивой картинке, но и на смысловой составляющей. Иначе получаются картины, как «Чебурашка». Фильм вышел интересным и красочным, но в нем нет правильной ролевой модели.

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«Фильм „Чебурашка“, разбор которого я сделала, безусловно, яркий, красочный, его интересно смотреть. Никто с этим не спорит, но в этом фильме не показана ни одна правильная модель поведения», — подчеркнула Будина.

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