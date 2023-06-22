Знаменитости 22 июня 2023, 14:39 Актриса Брутян рассказала, что не может выйти из дома из-за приступов аллергии

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Супруга Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян пожаловалась подписчикам, что страдает аллергией. Об этом сообщил RuNews со ссылкой на соцсети артистки.

Она выложила фотографию с тополиным пухом и написала, что не может выйти из дома из-за обострения аллергических реакций.

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Также Зепюр Брутян попросила к поклонников совета, как они справляются с подобными проблемами и что им помогает.

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