22 июня 2023, 14:39
Актриса Брутян рассказала, что не может выйти из дома из-за приступов аллергии
Супруга Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян пожаловалась подписчикам, что страдает аллергией. Об этом сообщил RuNews со ссылкой на соцсети артистки.
Она выложила фотографию с тополиным пухом и написала, что не может выйти из дома из-за обострения аллергических реакций.
Реклама
Также Зепюр Брутян попросила к поклонников совета, как они справляются с подобными проблемами и что им помогает.
Болезни
Реклама
Реклама