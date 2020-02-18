18 февраля 2020, 15:13
Актриса Бочкарева еще не выплатила штраф «за наркотики»
Российская актриса и телеведущая Наталья Бочкарева до сих пор не оплатила штраф. Она должна почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Журналисты издания выяснили, что за Бочкаревой числится штраф за отказ от медицинского освидетельствования и превышение скорости более чем на 60 км/ч.
В настоящий момент общая сумма долга — 48800 рублей.
Ранее Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали за хранение кокаина. Актриса решила продать свой автомобиль Cadillac Escalade.