Актриса Бочкарева еще не выплатила штраф «за наркотики»

Журналисты издания выяснили, что за Бочкаревой числится штраф за отказ от медицинского освидетельствования и превышение скорости более чем на 60 км/ч.

В настоящий момент общая сумма долга — 48800 рублей.

Ранее Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали за хранение кокаина. Актриса решила продать свой автомобиль Cadillac Escalade.