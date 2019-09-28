Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

«Видео смонтировано». Бочкарева продолжает отрицать задержание Подробнее

Средства массовой информации распространили информацию, что Наталья Бочкарева задержана в Москве и при ней обнаружены наркотики. Помощница актрисы этот слух опровергла, пояснив, что 39-летняя Бочкарева провела два дня дома вместе с детьми. Через некоторое время МВД сообщило, что в Москве пакетик с кокаином обнаружили в женщины 1980 года рождения. Впоследствии правоохранительные органы подтвердили «360», что с наркотиками задержали именно Бочкареву. Более того, в Сети появилось видео. Опубликовавшие его люди утверждают, что на кадрах именно тот случай с задержанием.

«У меня все хорошо, я дома в субботний вечер. Сейчас появилось видео в сети, но я его комментировать не буду», — произнесла Бочкарева.

Актриса сравнила ситуацию с передачей «Скандалы. Интриги. Расследования». По ее словам, сначала произошел скандал, теперь держится интрига, а затем последует расследование.

«Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует…», — многозначительно заключила Наталья Бочкарева.