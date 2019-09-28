  • Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

    28 сентября 2019, 21:43

    Светлана Степанова

    Актриса Наталья Бочкарева, известная как исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», прокомментировала ситуацию после публикации видео, где ее якобы задерживают из-за наркотиков. Она рассказала, что сейчас находится дома и у нее все хорошо. Но Бочкарева добавила, что «продолжение следует», так как «в одной серии она не снимается». Подробности опубликовало РИА «Новости».
    Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой истории

    «Видео смонтировано». Бочкарева продолжает отрицать задержание

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    Средства массовой информации распространили информацию, что Наталья Бочкарева задержана в Москве и при ней обнаружены наркотики. Помощница актрисы этот слух опровергла, пояснив, что 39-летняя Бочкарева провела два дня дома вместе с детьми. Через некоторое время МВД сообщило, что в Москве пакетик с кокаином обнаружили в женщины 1980 года рождения. Впоследствии правоохранительные органы подтвердили «360», что с наркотиками задержали именно Бочкареву. Более того, в Сети появилось видео. Опубликовавшие его люди утверждают, что на кадрах именно тот случай с задержанием.

    «У меня все хорошо, я дома в субботний вечер. Сейчас появилось видео в сети, но я его комментировать не буду», — произнесла Бочкарева.

    Актриса сравнила ситуацию с передачей «Скандалы. Интриги. Расследования». По ее словам, сначала произошел скандал, теперь держится интрига, а затем последует расследование.

    «Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует…», — многозначительно заключила Наталья Бочкарева.