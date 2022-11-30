Знаменитости 30 ноября 2022, 11:07 Актриса Арзамасова рассказала, почему решила вернуться на «Ледниковый период» Актриса Арзамасова: этот проект для многих абсолютно вдохновляющий "ВКонтакте"

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Актриса Елизавета Арзамасова в беседе с журналистами teleprogramma.pro поделилась эмоциями от участия в шоу «Ледниковый период», а также рассказала, почему решила вернуться в проект в этом сезоне.

«Этот проект для многих абсолютно вдохновляющий. Сколько детей благодаря ему захотели заниматься фигурным катанием, сколько взрослых выходят на катки в зимнее время и получают самые положительные эмоции», — сообщила артистка.

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Для самой актрисы, по ее словам, проект — это уникальный шанс научиться новому и набрать хорошую физическую форму.

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Арзамасова призналась, что сомневалась на счет участия в новом сезоне, но все же решила согласиться, чтобы в том числе поддержать мужа, продюсера проекта Илью Авербуха.

«В этом сезоне принимают участие артисты, кто уже однажды катался в проекте. Именно поэтому появилось название „Снова вместе“. Я очень сомневалась, стоит ли мне кататься в этом сезоне», — добавила Арзамасова.