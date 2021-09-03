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    03 сентября 2021, 14:08

    Актриса Анна Снаткина шокировала фанатов стройной фигурой

    Арина Бобкова

    Российская актриса Анна Снаткина шокировала фанатов значительным похудением. Женщина провожала свою дочь Веронику на школьную линейку и опубликовала фотографию в Instagram-аккаунте. Подписчики заметили, что актриса сама похожа на школьницу. Об этом сообщили «Дни.ру».

    Снаткина надела на праздник черную юбку-гофре, черную водолазку и пиджак, а также собрала волосы в хвост. Подписчики посчитали, что фигура Анны на фото выглядит нездоровой. Многие посоветовали ей больше есть.

    «Анна, что ты сделала с собой? Тебе не идет такая худоба… Раньше была очень красивой, а сейчас одни кости», — написал один из пользователей Сети.

    Сама актриса рассказывала, что постоянно занимается похудением и сидит на диетах. Она заявила, что из-за склонности к полноте вынуждена ограничивать себя в пище.

    При этом муж Анны, шоумена Виктор Васильев, крайне насторожен экстремальными похудениями супруги. Ему даже пришлось выкинуть весы, чтобы женщина не проверяла постоянно свой вес.