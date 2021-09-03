Актриса Анна Снаткина шокировала фанатов стройной фигурой

Российская актриса Анна Снаткина шокировала фанатов значительным похудением. Женщина провожала свою дочь Веронику на школьную линейку и опубликовала фотографию в Instagram-аккаунте. Подписчики заметили, что актриса сама похожа на школьницу. Об этом сообщили «Дни.ру».

Снаткина надела на праздник черную юбку-гофре, черную водолазку и пиджак, а также собрала волосы в хвост. Подписчики посчитали, что фигура Анны на фото выглядит нездоровой. Многие посоветовали ей больше есть.

«Анна, что ты сделала с собой? Тебе не идет такая худоба… Раньше была очень красивой, а сейчас одни кости», — написал один из пользователей Сети.

Сама актриса рассказывала, что постоянно занимается похудением и сидит на диетах. Она заявила, что из-за склонности к полноте вынуждена ограничивать себя в пище.

При этом муж Анны, шоумена Виктор Васильев, крайне насторожен экстремальными похудениями супруги. Ему даже пришлось выкинуть весы, чтобы женщина не проверяла постоянно свой вес.