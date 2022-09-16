Актриса Анна Чурина высказалась по поводу участия в сериале «Жизнь по вызову» | 360°

Знаменитости 16 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Актриса Анна Чурина высказалась по поводу участия в сериале «Жизнь по вызову» Анна Чурина: мне даже стало жалко эскортниц, потому что работенка у них еще та РИА Новости

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Скандальный сериал «Жизнь по вызову», показывающий женщин-эскортниц, совсем недавно появился в онлайн-кинотеатре «KION». О своей роли жены олигарха рассказала актриса Анна Чурина, написал сайт Teleprogramma.pro.

«Вы знаете, моя героиня — наверное, самая приличная в этом сериале. Я играю жену олигарха, поэтому была антагонистом девушек, изображенных там», — сказала артистка.

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Она отметила, что после участия в проекте стала с сочувствием относится к девушкам, занимающимся эскортом.

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«После этого сериала мне их даже жалко стало, потому что работенка у них еще та, конечно. Для съемок этого проекта несколько лет собирали реальные истории таких девушек. Интервьюировали эскортниц, и они рассказывали какие-то важные вещи. Я не знала, что все так жестко. Сценаристы взяли самые интересные и кинематографичные истории и использовали их в сериале», — добавила актриса.

Чурина также рассказала о фильмах и сериалах, которые ей удалось посмотреть за последнее время.

«Мне понравились сериалы „Без правил“, „Юззз“, „Нежность“, „И снова здравствуйте“ с участием Андрея Мерзликина. Андрея я хорошо знаю. Мы дружим, работаем вместе. И я прямо порадовалась, увидев его работу», — резюмировала артистка.

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