Актриса Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж за музыканта

Актриса Аня Тейлор-Джой, получившая известность благодаря главной роли в сериале «Ход королевы», тайно вышла замуж. Ее супругом стал музыканта Малькольм Макрей. Пара связала себя узами брака в суде. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Page Six.

После бракосочетания пара отправилась в Австралию. На данный момент там проходят съемки картины «Безумный Макс: Фуриоса», в которой актриса исполняет главную роль. Молодоженов застали вместе в Сиднее 18 июля.

Ранее исполнительные продюсеры сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк и Уильям Холберг рассказали, что не планируют делать второй сезон сериала. По их словам, продолжение может лишь испортить оригинальную историю, которая в сериале вышла законченной.

«Чувствую, что мы уже рассказали эту историю. Боюсь, если мы продолжим, то разрушим, что уже сказали», — рассказал Фрэнк.

Однако они заявили о планах снять новый сериал с Аней Тейлор-Джой. На данный момент информации о названии нового проекта нет.