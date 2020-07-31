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    31 июля 2020, 17:30

    Актриса Аниканова шокирована уходом Гармаша из «Современника»

    Алена Макаренко

    Известная советская и российская актриса театра и кино Мария Аниканова шокирована уходом Сергея Гармаша из Московского драматического театра «Современник». Об этом сообщило РИА ФАН.
    Актриса Аниканова шокирована уходом Гармаша из «Современника»

    По ее словам, решение Гармаша стало неожиданным не только для нее, но и для всех.

    «Вы знаете, мы сами только что узнали, поэтому я никак не могу это прокомментировать. Это стало для нас полной неожиданностью», — заявила она.

    На 1 и 2 сентября в одном из ведущих столичных театров планировалась премьера спектакля «Папа». Главные роли в нем должны были исполнить Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова и Аниканова.

    «[Что теперь будет], сама не знаю, я в шоке, и повторюсь — не знаю, как все это прокомментировать. Клянусь вам! У нас все молчат. Да, конечно [мы сильно огорчились]», — добавила заслуженная артистка России.

    Сергей Гармаш покинул «Современник» 31 июля. В этом театре он работал с 1984 года. О своем решении народный артист России сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По его словам, он поступил так из-за «чудовищной ситуации», которая там происходит в последнее время.

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