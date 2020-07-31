Актриса Аниканова шокирована уходом Гармаша из «Современника»

По ее словам, решение Гармаша стало неожиданным не только для нее, но и для всех.

«Вы знаете, мы сами только что узнали, поэтому я никак не могу это прокомментировать. Это стало для нас полной неожиданностью», — заявила она.

На 1 и 2 сентября в одном из ведущих столичных театров планировалась премьера спектакля «Папа». Главные роли в нем должны были исполнить Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова и Аниканова.

«[Что теперь будет], сама не знаю, я в шоке, и повторюсь — не знаю, как все это прокомментировать. Клянусь вам! У нас все молчат. Да, конечно [мы сильно огорчились]», — добавила заслуженная артистка России.

Сергей Гармаш покинул «Современник» 31 июля. В этом театре он работал с 1984 года. О своем решении народный артист России сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По его словам, он поступил так из-за «чудовищной ситуации», которая там происходит в последнее время.