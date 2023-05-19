Знаменитости 19 мая 2023, 21:55 Актриса Анджелина Джоли рассказала о своем новом проекте Актриса Анджелина Джоли запустит свой модный дом

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Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что запускает собственный модный дом. Он будет носить название Atelier Jolie. Об этом сообщил «МИР24» со ссылкой на социальные сети знаменитости.

По словам Джоли, идеи для нарядов будут придумывать сами клиенты. А вот воплощением их в жизнь займется креативная команда. Она подчеркнула, что на подобный шаг ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами.

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«Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира», — рассказала актриса.