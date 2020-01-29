Актриса Андрейченко прогнала переживавших за нее поклонников

Главная Мэри Поппинс страны, актриса и режиссер Наталья Андрейченко выступила в Instagram с обращением к пользователям. Ее возмутило поведение бессердечных подписчиков, которые волновались по поводу ее исчезновения в Мексике. По мнению актрисы, таким пользователям все равно ее не понять.

«Ребята, у меня такое чувство, что вы все больны. То есть, это понятно, что человечество не совсем здорово, но вы что, в зомби превратились все? Не можете себе жизнь без телефонов, без андроида? Надо постоянно перед кем-то отчитываться, надо что-то делать. Вы приходите ко мне в Instagram, вы даже не являетесь моими подписчиками, зашли, накакали и ушли», — возмутилась Андрейченко.

Такую реакцию актрисы вызвало то, что пользователи были обеспокоены ее исчезновением в Мексике. Она два дня не выходила на связь. Пока поклонники волновались, она проводила время в джунглях, уехав на ретрит: этим заграничным словом называют русское «удаление», то есть бегство от мира и посвящение себя духовной практике. Актрисе понадобилось очищение.

«Не поймете вы ни меня, ни о чем я. Я человек духа, я свободный человек. Я абсолютно свободный человек и действую по законам божьим, по законам Вселенной, и самое главное, по законам своего сердца. Что просит у меня сердце, то я и делаю», — объяснила Андрейченко.

По словам актрисы, она ни перед кем не отчитывается. Например, захотела — включила телефон, захотела — выключила.

«Пожалуйста, не заходите ко мне в Instagram и на мои платформы, я вас очень прошу», — обратилась Андрейченко к той части пользователей, которые волновались по поводу исчезновения актрисы.