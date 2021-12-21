Актриса Анастасия Мельникова отправила открытку с Дворцовой площади

Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова стала участницей совместного проекта газеты «Петербургский дневник» и «Почты России» «Новогодняя почта». Она отправила рождественские открытки своим близким с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Я поздравила своих крестных и человека, который все 19 лет жизни моей дочери был рядом со мной. Для нас в семье так сложилось, что крестные дети — все равно что кровные. Это у нас от Бога», — рассказала актриса.

Кроме того, Мельникова принесла подарки детям, оставшимся без родителей.

«Есть детки, которые пока не в семье, а рядом с удивительными людьми, которые пытаются заменить им семью. Поэтому я умоляю всех, кто это читает: если вы еще не нашли смысл в жизни и ради чего жить, помните, что вы можете подарить счастье ребенку», — сказала она.