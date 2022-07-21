Актриса Анастасия Макеева рассказала о последних событиях в личной жизни

Актрису Анастасию Макееву многие называли разлучницей по причине того, что она якобы увела бизнесмена Романа Малькова из семьи, где у него подрастало четверо детей. О том, как сейчас складывается личная жизнь у актрисы, написал сайт kp.ru.

По словам актрисы, им с Романом пришлось бороться за любовь, однако этот тяжелый период уже миновал.

«Недавно нам вручили премию „Пара года“. Для нас это очень важная награда. Значит, в нас поверили, поддержали. Наконец-то общество признало, что любовь все победит! Как известно, нам с Ромой пришлось бороться за свою любовь, но мы прошли тяжелый период. Сегодня мы очень счастливы. Мой муж восхищает меня с каждым днем все больше, разочарования не произошло. Мы недавно отметили и годовщину нашего бракосочетания», — сказала актриса.

Макеева отметила, что до Романа она не встречала мужчин, чтобы те так хорошо относились к женщинам.

«Некоторые мне пишут, мол, ой, как повезло вашему мужу — хорошо пристроился. Я могу сказать, что все наоборот. Хорошо я пристроилась, и мне дико повезло, что каждый день он проявляет обо мне ту заботу, которую я не видела ни от одного мужчины ни по отношению к себе, ни по отношению к другим женщинам», — добавила артистка.