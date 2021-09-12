Актриса Анастасия Макеева раскрыла причины своей госпитализации

Попавшая в больницу актриса мюзиклов Анастасия Макеева рассказала о причинах своей госпитализации. Она опубликовала пост на странице в Instagram, в котором поделилась подробностями своего состояния.

Артистка рассказала, что у нее на фоне стресса случился острый приступ панкреатита. Но состояние уже стабилизируется, хотя ее подкашивают панические атаки.

«Моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита. Доктор сказал, что необходимо лежать в больнице еще дней 10», — пояснила актриса.

Анастасия Макеева оказалась в центре скандалов прямо после своей громкой свадьбы. Бывшая семья ее супруга Романа Малькова начала воевать с ним из-за алиментов. В передряги оказалась втянута и сама Макеева, которая, к слову, тоже пару раз жестко прошлась по Светлане Мальковой и даже по ее детям.

Но в какой-то момент нервная система актрисы стала давать сбои. Она пожаловалась на свое состояние подписчикам, а потом попала в больницу. Причины госпитализации муж не раскрывал, только говорил, что обещает больше не втягивать супругу в публичные скандалы.

Сообщалось, что Макееву оградили от интернета и временно ее страницы ведут администраторы. Сама же артистка временно отдохнет от постоянного чтения комментариев, из которых далеко не все позитивные.