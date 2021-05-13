Актриса Анастасия Макеева попала в больницу

Актриса Анастасия Макеева оказалась в больнице. В соцсетях она сообщила, что отошла от наркоза. По какой причине оказалась на больничной койке, не сообщила.

«Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А еще со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня, и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет меня в коридоре», — написала артистка в Instagram.

Позже она записала видео, где сидит со своим женихом уже в машине.

Анастасия Макеева в феврале прошлого года перенесла две операции. Актриса призналась, что хирургическое вмешательство было связано с гинекологическими проблемами. Тогда ее поддерживал третий муж — предприниматель Александр Сакович. Однако в конце прошлого года она выкладывала в соцсети видео с новым возлюбленным Романом Мальковым, который ради российской актрисы ушел от словенской жены и четверых детей.

Ранее о госпитализации писали Ольга Бузова и Влад Топалов, однако многие поклонники заподозрили их в обмане.