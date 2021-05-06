Актриса Анастасия Мельникова показала свою «царскую» квартиру в Петербурге

Анастасия Мельникова вместе с дочерью уже много лет живет в огромной квартире в центре Санкт-Петербурга. Дом построили еще в XIX веке — актриса жила в нем с детства и при первой возможности скупила 11 комнат коммуналки, которые превратила в просторное жилье для своей семьи.

В результате перепланировки остались четыре просторные комнаты общей площадью в 220 квадратных метров, отметило Pulse.mail. Это две спальни, гостиная, кухня, столовая и прихожая. Благодаря высоким потолкам в квартире появился второй уровень.

При оформлении жилья актриса придерживалась классического дизайна. Стены украсили картинами различных художников, а в гостиную поставили рояль. Там же выделили место для камина и библиотеки. Общая площадь гостиной и столовой составляет более 80 метров. Кухню решили сделать небольшой, но функциональной и очень уютной.

Комната дочери актрисы занимает 50 квадратных метров — ее оформили в Викторианском стиле, отдельное внимание уделив кровати с балдахином. Там же установлены полки для фигурок, которые коллекционирует девочка.