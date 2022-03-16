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    16 марта 2022, 15:09

    Актриса Алла Довлатова воспользовалась услугами пластического хирурга

    Арина Бобкова

    Многие звезды для того, чтобы выглядеть хорошо, обращаются к услугам пластических хирургов. Вот и звезда сериала «Тайны следствия» Алла Довлатова рассказала о том, что перенесла несколько пластических операций. Об этом сообщили Nation News.

    Актриса Алла Довлатова воспользовалась услугами пластического хирурга

    16 августа знаменитости исполнилось 48 лет. Женщина до сих пор остается одной из самых привлекательных знаменитостей российского шоу-бизнеса, несмотря на свой возраст. Сохранять красоту ей помогают пластические операции.

    При этом сама Довлатова спокойно относится к тому факту, что делала пластические операции. Актриса без стеснения рассказала о том, какие именно процедуры провели медики.

    «Я приняла решение сделать пластическую операцию! Это омолаживающая процедура называется эндоскопическая подтяжка лба и век и ультразвуковая подтяжка подбородка. Именно эндоскопическая операция позволяет выполнить все без травм, без рисков», — рассказала актриса в соцсетях.