Актриса Алла Довлатова воспользовалась услугами пластического хирурга

Многие звезды для того, чтобы выглядеть хорошо, обращаются к услугам пластических хирургов. Вот и звезда сериала «Тайны следствия» Алла Довлатова рассказала о том, что перенесла несколько пластических операций. Об этом сообщили Nation News.

16 августа знаменитости исполнилось 48 лет. Женщина до сих пор остается одной из самых привлекательных знаменитостей российского шоу-бизнеса, несмотря на свой возраст. Сохранять красоту ей помогают пластические операции.

При этом сама Довлатова спокойно относится к тому факту, что делала пластические операции. Актриса без стеснения рассказала о том, какие именно процедуры провели медики.

«Я приняла решение сделать пластическую операцию! Это омолаживающая процедура называется эндоскопическая подтяжка лба и век и ультразвуковая подтяжка подбородка. Именно эндоскопическая операция позволяет выполнить все без травм, без рисков», — рассказала актриса в соцсетях.