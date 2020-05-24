Актриса Алена Бабенко попала в больницу с коронавирусом

«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу „Танцы со звездами“ осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый [коронавирус]», — написала Бабенко.

Она рассказала и о первых симптомах болезни. Актриса сначала почувствовала слабость, у нее появилась температура. Инфекцию подтвердила компьютерная томография. В итоге Бабенко положили в больницу.

Она также ответила всем своим поклонникам по программе «Танцы со звездами», что больше не вернется в шоу.

Примечательно, что не так давно коронавирус обнаружили еще у одной участницы проекта. Это Мария Ивакова. Она лечилась дома. У всех, с кем общалась и выступала телеведущая, вирус не нашли. Спустя две недели она сообщила, что здорова, и уже вечером 24 мая она выступит на шоу в финале.