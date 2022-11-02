Актриса Алена Бабенко: я никогда не хотела выйти замуж за олигарха | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 12:19 Актриса Алена Бабенко: я никогда не хотела выйти замуж за олигарха Актриса Алена Бабенко рассказала про свое отношение к мужчинам РИА "Новости"

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В четверг, 3 ноября, на экраны телеканалов выходит фильм «Любовники», где у актрисы Алены Бабенко есть небольшая роль. В беседе с журналистами teleprogramma.pro она рассказала о своем отношении к работе, к браку и к мужчинам.

По словам Бабенко, мужчин, которые умеют интересоваться женщинами, не много, но они все-таки есть.

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«Бывают такие мужчины, которые умеют интересоваться, разговаривать, я знаю таких. И это просто драгоценность. Но в основном все это делают женщины: „А как ты провел день?“», — сообщила артистка.

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Бабенко призналась, что никогда не хотела выйти замуж за олигарха. Для нее всегда на первом месте были лишь ее истинные желания. Именно поэтому Алена бросила институт, решив стать актрисой.

«Я никогда не хотела выйти замуж за олигарха почему-то. Вот дура, да? В принципе идиотка. Цели не было, понимаете? Потому что те, кто ставит цели, они ее добиваются», — резюмировала артистка.