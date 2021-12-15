Актриса Александрова попала в больницу после катания с горки

Актриса Юлия Александрова попала в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.

Она рассказала, что каталась с горки и ударилась головой об лед. У актрисы диагностировали сотрясение мозга.

«Потеряла сознание. Слава Богу! Нет кровотечения и не треснул череп», — написала Александрова.

Также она призвала подписчиков соблюдать осторожность. В комментариях ей пожелали выздоровления и попросили больше не кататься с горок.

Ранее пятилетняя девочка, катаясь на «ватрушке», столкнулась с поездом в Королеве. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет прокуратура Московской области.

По данным ведомства, накануне днем ребенок катался с горки под присмотром родителей. Недалеко были расположены железнодорожные пути.

«В какой-то момент тюбинг с ребенком съехал к железнодорожным путям. В результате несовершеннолетняя получила травмы от столкновения с проезжающим поездом», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.