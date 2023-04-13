Знаменитости 13 апреля 2023, 19:32 Актриса Александра Ребенок рассказала, что знакомство с Богомоловым разделило ее жизнь на «до» и «после»

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Звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок рассказала, насколько знаковым для нее было знакомство с режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам актрисы, встреча была судьбоносной. Несмотря на то, что Богомолов теперь является худруком другого театра, они продолжают вместе работать и активно сотрудничают.

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«Встреча с Константином Богомоловым, а потом и с театром Московским художественным — это действительно поделило мою творческую жизнь на „до“ и „после“. Я сама была удивлена, что прошло 10 лет», — поделилась Александра Ребенок.

Напомним, она снималась во всех четырех сезонах провокационного сериала «Содержанки». В нем актриса исполнила роль коварной и хитрой Ольги Крутовой. Кстати, первый сезон снял именно Константин Богомолов, а потом он выступал шоураннером проекта.

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