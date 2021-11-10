Актриса Агния Дитковските рассказала о рождении третьего ребенка

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските в своем аккаунте в Instagram рассказала поклонникам о рождении ребенка. Малыш стал для артистки третьим по счету, написало ИА Nation News.

Агния стала матерью 3 ноября, однако о родах решила рассказать только сейчас. Пол и имя ребенка она по-прежнему держит в секрете. Также неизвестно, кто является отцом новорожденного.

Первого сына актриса родила в июне 2014 года от актера Алексея Чадова. Однако пара рассталась спустя год после рождения наследника. Второй ребенок певицы родился 16 апреля 2017 года. Имя отца Дитковските решила не раскрывать.