Знаменитости 10 июля 2023, 17:18 Актриса Агалакова рассказала о повышенном внимании со стороны иностранных фанатов

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Российская актриса театра и кино Виктория Агалакова, наиболее известная по ролям в сериалах «Эпидемия» и «Нулевой пациент», рассказала о внимании со стороны фанатов из зарубежных стран. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Актрисе часто приходят сообщения в социальных сетях с приглашениями в гости, иностранные фанаты восхищаются ее красотой.

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Отмечается, что у актрисы есть агентство, которое представляет ее за рубежом, Агалакова регулярно проходит кастинги для иностранных проектов.