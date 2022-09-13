Клаву Коку и Агутина предложили не пускать на фестиваль в Ставропольском крае | 360°

Знаменитости 13 сентября 2022, 20:27 Поделиться Telegram

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Viber Клаву Коку и Агутина предложили не пускать на фестиваль в Ставропольском крае Mash: активисты попросили главу Ставрополья запретить выступления Клавы Коки и Агутина РИА «Новости»

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Представители коренных народов Ставрополья потребовали запретить выступать на местном фестивале «На высоте» Клаве Коке и Леониду Агутину. Об обращении активистов сообщил Telegram-канал Mash.

Коллективное письмо с просьбой не допустить на фестиваль указанных артистов направили губернатору Владимиру Владимирову.

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Агутин, напомнили авторы письма, выступал с критикой спецоперации, причем делал это на сцене, и, вероятно, может поступить так снова.

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Творчество Клавы Коки, по их словам, пагубно влияет на детей. В качестве аргумента активисты напомнили о том, что артистка неподобающе выступала на фоне храма во Владивостоке.

Сэкономленные при отмене номеров музыкантов средства предложили направить на нужды спецоперации.

Как уточнил Mash, речь может идти о достаточно крупной сумме: стоимость выступления Агутина, по данным источника канала, составляет четыре миллиона рублей, также ему требуется оплатить билеты в бизнес-классе.

В райдере певца есть виски за 10 тысяч рублей и красная рыба. У Клавы Коки расценки за выступление чуть ниже — три миллиона рублей. В гримерку ей требуется предоставить свежую икру и мясную тарелку, добавил Mash.

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