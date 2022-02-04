Активисты добились блокировки Google-диска Марии Шукшиной

Российская актриса Мария Шукшина, которая известна своими выступлениями против массовой вакцинации, осталась без Google-диска. Его блокировки добились активисты.

О бане сообщил Telegram-канал «Мракоборец». По его данным, на диске Шукшина выкладывала записи круглых столов по теме коронавируса. Теперь он пуст.

В начале декабря 2021 года заблокировали и YouTube-канал Шукшиной. В пресс-службе Google в России пояснили, что пошли на такие меры из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе.

Ограничения в аккаунт актрисы из-за публикации ложной и недостоверной информации внес и Instagram. При подписке на страницу теперь видно предупреждение о непроверенных данных.

Марию Шукшину включили в список противников вакцинации, которым главврачи 11 российских больниц направили открытое письмо. Они предложили антиваксерам побывать в красных зонах и навестить пациентов с COVID-19. Актриса заявила, что в красной зоне ее сторонники не поместятся при всем желании.