Актеры Ульман и Джексон получат «Оскар» за вклад в кино

Актеры Сэмюэл Л. Джексон и Лив Ульман в следующем году будут награждены на премии «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт премии.

Джексон уже был номинирован на «Оскар» — за второстепенную роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Ульман известна по ролям в работах шведского режиссера Ингмара Бергмана. Она сыграла главных героинь в фильмах «Персона», «Шепоты и крики», «Сцены из супружеской жизни».

Также «Оскар» получит сценаристка Элейн Мэй, которую уже номинировали за фильмы «Небеса могут подождать» и «Основные цвета».

Гуманитарная премия Джина Хершолта достанется актеру Дэнни Гловеру. Его знают не только по ролям в кино, но и по общественной деятельности, например, в качестве посла доброй воли в ООН и ЮНИСЕФ.

«Мы очень рады вручить в этом году награду Governors Awards четырем лауреатам, оказавшим огромное влияние как на кино, так и на общество», — рассказал президент академии Дэвид Рубин.