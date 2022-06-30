Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон станут родителями

Британские актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон скоро станут родителями. Ребенок станет первым для пары. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание People.

Информация о беременности Эштон появилась в ходе премьеры фильма «Список мистера Малкольма» в Нью-Йорке. Для выхода на красную дорожку девушка выбрала элегантное золотое платье. Ее наряд был украшен бисером. В таком образе округлившийся живот знаменитости был хорошо заметен. О том, что пара ждет ребенка, не осталось никаких сомнений.

Актеры станут родителями в первый раз. На данный момент не поступало информации, мальчика или девочку ждет пара.

Ранее стало известно о том, что актер сделал предложение Заве Эштон. Пока не оглашали сведения о том, когда состоится бракосочетание. Известно, что пара познакомилась в ходе съемок картины «Предательство» в 2019 году.

«Я очень счастлив», — рассказал Том Хиддлстон о своих впечатлениях в связи с помолвкой.