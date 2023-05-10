Знаменитости 10 мая 2023, 18:43 Актеры сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказали, что в третьем сезоне их персонажи окажутся в 1996 году

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Третий сезон российского драматического сериала о взрослении в 1990-е годы стартовал в онлайн-кинотеатре Premiere. В этой части героям предстоит пережить 1996-й год, рассказали актеры сериала «Петербургскому дневнику».

По словам Валентины Ляпиной, перед съемками она решила отказаться от использования гаджетов для того, чтобы прочувствовать жизнь ее героини в те годы. Актер Егор Губарев признался, что не понимает, как люди выживали в сложившейся в те времена криминальной среде.

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Сценарист сериала Александр Белов отметил, что для создания четвертого сезона необходимы идеи, которых в настоящее время пока нет.