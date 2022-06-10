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    10 июня 2022, 11:40

    Актеры сериала «Милиционер с Рублевки» рассказали о смешных моментах со съемок второго сезона

    Оксана Лавнюженко

    Актеры, исполнившие главные роли во втором сезоне телесериала «Милиционер с Рублевки», рассказали о самых смешных моментах, которые происходили на съемочной площадке. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

    Актеры сериала «Милиционер с Рублевки» рассказали о смешных моментах со съемок второго сезона

    По словам актера Артема Жигулина, из смешных случаев, которые вспоминаются со съемок, можно составить целый сборник.

    «Здесь можно составлять сборник по сериям. Начиная с чебуреков, как мы их готовили, было очень весело. Режиссер, Полина Ануфриева, взяла тесто и, придав ему форму пиццы, начала раскручивать на одном пальце. Так вот и кадр сняли, и мастер-класс по готовке получили. Когда снимали магазин на диване, было очень смешно. Когда будете смотреть — вспомните мои слова!» — сообщил он.

    Жигулин также вспомнил серию со жвачками, когда он должен был хорошо играть во вкладыши, но даже несмотря на видеоуроки, у него ничего не получалось.

    «Намазал руки жирным кремом, чтобы ладонь прилипала к бумажке, но это не сработало. И я придумал: намочил руку водой. Вкладыш чудесным образом переворачивался, а я гордо говорил: могу повторить!», — добавил актер.

    По словам ​​актрисы Ирины Князьниделиной, у ее героини было много смешных сцен, когда надо было есть и делать вид, что очень вкусно и хочется еще, однако уже ничего не лезло.

    «Еще было смешно, когда Володя Яковлев играл в Doom, он показывал, как он это делал, мы все вспоминали, как это было в 90-е», — добавила артистка.