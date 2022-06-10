Актеры сериала «Милиционер с Рублевки» рассказали о смешных моментах со съемок второго сезона

Актеры, исполнившие главные роли во втором сезоне телесериала «Милиционер с Рублевки», рассказали о самых смешных моментах, которые происходили на съемочной площадке. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам актера Артема Жигулина, из смешных случаев, которые вспоминаются со съемок, можно составить целый сборник.

«Здесь можно составлять сборник по сериям. Начиная с чебуреков, как мы их готовили, было очень весело. Режиссер, Полина Ануфриева, взяла тесто и, придав ему форму пиццы, начала раскручивать на одном пальце. Так вот и кадр сняли, и мастер-класс по готовке получили. Когда снимали магазин на диване, было очень смешно. Когда будете смотреть — вспомните мои слова!» — сообщил он.

Жигулин также вспомнил серию со жвачками, когда он должен был хорошо играть во вкладыши, но даже несмотря на видеоуроки, у него ничего не получалось.

«Намазал руки жирным кремом, чтобы ладонь прилипала к бумажке, но это не сработало. И я придумал: намочил руку водой. Вкладыш чудесным образом переворачивался, а я гордо говорил: могу повторить!», — добавил актер.

По словам ​​актрисы Ирины Князьниделиной, у ее героини было много смешных сцен, когда надо было есть и делать вид, что очень вкусно и хочется еще, однако уже ничего не лезло.

«Еще было смешно, когда Володя Яковлев играл в Doom, он показывал, как он это делал, мы все вспоминали, как это было в 90-е», — добавила артистка.