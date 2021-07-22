Актеры сериала «Дочь посла» вновь примут участие в общем проекте

Звезды популярного в России турецкого сериала «Дочь посла» вновь примут участие в общем проекте. Актер Эрдал Кючюккемюрчю, сыгравший Гювена Челеби, и Тюлин Эдже Язкан, исполнившая роль Менекше Эфеоглу, сыграют в сериале «Разлука» (Ayrılık). Об этом сообщили «Дни.ру».

Новый проект покажут по телеканалу Fox. Съемки проекта стартуют в августе, а посмотреть его зрители смогут уже осенью текущего года.

Новый сериал станет адаптацией британского проекта «Раскол» (The Split), который выходил на телеканале BBC в 2018 году. Сюжет рассказывает о трех сестрах. Девушки неожиданно встречают своего отца, с которым находились в разлуке на протяжении многих лет.

Турецкие СМИ сообщили о том, что Эрдал Кючюккемюрчю неохотно соглашался на роль в новом проекте. Переговоры с ним заняли много времени, актера никак не могли устроить предложенные продюсерами условия. По его словам, новый персонаж значительно отличается от его героя из сериала «Дочери посла».