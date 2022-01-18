Актеры Прилучный и Муцениеце выложили совместное фото с отдыха

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце выложили совместное фото с отдыха в ОАЭ. Подписчики теперь подозреваю, что бывшие супруги решили вновь сойтись. Об этом сообщило ИА Nation News.

На фото они всей семьей: с двумя общими детьми. Снимок в своем аккаунте Instagram выложил Прилучный. В комментариях подписчики похвалили фото и надеются, что они с Муцениеце снова будут вместе.

«Ну давайте уже воссоединяйтесь! Мы будем так рады! Простите друг другу все!» — написал один из них.