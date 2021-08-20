Актеры потребовали отставки Меньшикова с должности худрука

Актриса театра имени Ермоловой Людмила Шмелева рассказала, почему ее коллеги требуют отставки художественного руководителя Олега Меньшикова. По ее словам, они намерены «биться до последнего». Интервью с актрисой приводит сайт NEWS.ru.

Шмелева отметила, что лучшие роли в спектаклях получают лишь новые артисты, любимчики худрука, при этом старых «не сокращают, а увольняют». Такая же участь настигла и Людмилу. Она узнала о своем увольнении совсем неожиданно. По ее словам, причиной назвали нехватку средств на содержание актеров, при том, что гонорары самого Меньшикова впечатляют.

«Я не знаю конкретную сумму, но его безумные гонорары, указанные на сайте госзакупок, действительно видела. Это, конечно, его дело. Видимо, он, будучи руководителем, назначал себе зарплату как актеру. Но когда нам объявили о сокращении в связи с нехваткой средств на наше содержание…», — не закончила мысль удивленная Шмелева.

Помимо финансовых проблем, актеры жалуются на притеснения из-за несогласия с политикой нового руководства, которое считает, что надо обновлять репертуар. По словам актрисы, сейчас в театре творится полный бардак.

«Мы будем биться до последнего, будем судиться. Наша задача — потребовать замены худрука, потому что этот человек не имеет права руководить театром. У нас на этот счет большие планы», — заключила актриса.