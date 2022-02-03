Актеры Питт и Джоли могли сыграть в «Безумном Максе»

Режиссер фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер думал над приглашением в фильм актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Актер Кайл Бьюкэнэн написал книгу, в которой расскажет о том, как создавался этот фильм. Книга должна выйти в феврале. Об этом он написал в своем Twitter.

Он привел слова ассистента режиссера фильма о том, что Питт должен был сыграть роль Макса Рокатански, а Джоли — Фуриосы.