Актеры Козловский и Акиньшина подкрепили слухи о своем романе

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский появились вместе на премьере сериала «Карамора», укрепив тем самым слухи о своем романе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Starhit.

Премьера сериала, которая носила закрытый формат, прошла 19 января. На мероприятии знаменитости появились вместе, однако отказались делать совместную фотографию. Тем не менее, в зрительном зале они сидели вместе. В тот момент, когда Козловский общался с гостями мероприятия, спутница ждала его рядом.

По мнению СМИ, знаменитости познакомились на съемках фильма «Чернобыль». В Сети также появились слухи, что именно из-за Акиньшиной Козловский расстался с актрисой Ольгой Зуевой.