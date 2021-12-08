Актеры из фильма «Один дома» могут снова вместе сыграть в одном проекте

Актер Дэвин Рэтрей, известный по фильму «Один дома», рассказал, что весь актерский состав фильма может снова воссоединиться в новом проекте. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на People.

Он уточнил, что до сих пор общается со своими коллегами по фильму Джедом Коэном, Дайаной Рейн, Терри Снелл, Анджелой Гетался и Хиллари Вулф.

«Семья собирается воссоединиться. Кто знает, что произойдет в будущем», — рассказал Рэтрей.

Уточняется, что в новом проекте скорее всего не будут участвовать Маколей Калкин, Киран Калкин, Кэтрин О’Хара.