Актеры Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон получили премию People’s Choice Awards

Актеры Скарлетт Йоханссон и Дуэйн Джонсон были награждены премией People’s Choice Awards. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NBC.

Церемония награждения прошла в Санта-Монике — пригороде Лос-Анджелеса.

Йоханссон получила титул «Любимая драматическая киноактриса» за роль в фильме «Черная вдова». Джонсон получил награды сразу в трех номинациях — «Лучший комедийный актер», «Лучший киноактер» и в почетной номинации «Народный чемпион». Актер Том Хиддлстон был награжден за роль в сериале «Локи».

Премия People’s Choice Awards появилась 1975 году. Победителей выбирают в 40 категориях — среди музыкантов, актеров и представителей телевидения.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев пригласил актера Леонардо Ди Каприо в регион. Он предложил знаменитости принять участие во Всемирном саммите по проблемам вечной мерзлоты. Мероприятие состоится в республике в 2023 году. Политик заявил, что Ди Каприо мог бы выступить, а также поделиться со слушателями опытом в вопросах борьбы за сохранение вечной мерзлоты.