Знаменитости 18 июня 2023, 00:31 Актеры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев тайно поженились в Москве Актриса Анна Чиповская тайно вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева Instagram

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Актриса Анна Чиповская и актер Дмитрий Ендальцев поженились. Хорошей новостью артистка поделилась в Instagram*.

В пятницу, 16 июня Анна Чиповская отметила свой 37-летий день рождения. В свой день рождения актриса решила вспомнить, как прошел очередной год ее жизни. «Все, что спасало этот год», — написала она под постом.

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Также артистка опубликовала серию снимков, сделанных в период с прошлого лета. В этой подборке оказались два кадра из ЗАГСа. Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев решили сыграть свадьбу после шести лет отношений.

На фотографиях Чиповскую запечатлели в обтягивающем белом платье длины миди и туфлях-лодочках. В руках у актрисы несколько букетов цветов, а Ендальцев в этот момент держит свидетельство о заключении брака.

Анна Чиповская начала отношения с будущим супругом после съемок в комедийной мелодраме «Гороскоп на удачу». До этого ее подозревали в связи с актером Данилой Козловским.

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