Актеру Расселу Кроу пришлось постоять в очереди в 7 тысяч человек ради прививки

Актер Рассел Кроу отстоял огромную очередь ради того, чтобы поставить прививку от ковида. О своем опыте он рассказал в Twitter, сообщила «Газета.ru».

По словам актера, он сделал прививку 11 июля. Вместе с другими желающими вакцинироваться, Расселу пришлось простоять в очереди несколько часов.

«Как я провел свое воскресенье. Постоял с 7000 добропорядочных граждан, чтобы получить первый укол вакцины», — написал актер.

О том, как прошли его первые дни после вакцинации, Кроу не стал рассказывать подписчикам.