Актеру Олегу Стриженову исполнилось 92 года

Олегу Стриженову исполнилось 92 года во вторник, 10 августа. Об этом сообщили Nation News.

Главной ролью Стриженова стала роль полковника милиции Данилова в двухсерийном детективе «Приступить к ликвидации». Изначально он не хотел соглашаться на роль, однако его супруга Лионелла уговорила принять участие в съемках.

«Он действительно своей ролью в этом фильме создал своеобразный эталон человека в погонах. Как-то я пришла по делам в ЦК КПСС, и завотделом культуры мне сказал: „Какая же потрясающая роль у Олега Александровича!“» — вспоминала супруга актера.

За эту роль актер получил премию МВД. Кроме того, он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью «Ветеран труда», орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степени и множеством кинематографических наград.